WebMoney: человек, укравший 60 тыс. долл., не представлял WMT

Гарант системы WebMoney Transfer в Украине заявляет, что мошенник из Киева, укравший более 60 тыс. долларов, не является официальным представителем WebMoney в стране.

Об этом сказано в переданном УНИАН разъяснении ООО «Украинского гарантийного агентства» - официального представителя WebMoney в Украине.

«Лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, не является официальным представителем WebMoney в Украине», - подчеркивается в документе.

Украинское гарантийное агентство отмечает, что оно является единственным официальным представителем WebMoney в Украине - гарантом системы, обеспечивающим юридически значимую эмиссию гривневых единиц WebMoney в соответствии с законодательством и представляющим в Украине интересы всей системы в соответствии с кодексом WebMoney.

Все остальные лица, как отметили в агентстве, являются участниками системы независимо от статуса, каковых в WebMoney много (регистраторы, консультанты, дилеры и т.д.).

Директор гаранта WebMoney в Украине Алексей ПОДДУБНЫЙ прокомментировал случившееся следующим образом: «Данный инцидент свидетельствует о халатности пострадавшего пользователя Системы и его нежелании следовать требованиям, правилам и рекомендациям WebMoney Transfer. Что касается, "официального лжепредставителя WebMoney", то мы всячески будем содействовать следственным действиям СБУ в отношении расследования преступления и ужесточим меры пресечения деятельности лиц, которые вводят в заблуждение общество с целью получения личной выгоды, так как считаем это мошенничеством. Также настоятельно рекомендуем всем еще раз ознакомиться со структурой Системы и правилами и работы в ней. В случае же каких-либо неправомерных действий своевременно сообщать о возникшей проблеме через сервисы помощи Пользователям».

Как сообщал УНИАН, 16 июня в пресс-группе УСБУ в Житомирской области сообщили, что сотрудники Управления СБУ в Житомирской области разоблачили мошенника, который с помощью электронной платежной системы WebMoney Transfer украл более 60 тыс. долларов.

В сообщении пресс-группа УСБУ указывала, что, по предварительным данным, «переводы были осуществлены 27-летним генеральным директором киевского общества с ограниченной ответственностью - официальным представителем системы WMT».