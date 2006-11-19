Единственную в Украине подводную лодку восстановят к маю 2007

Единственная в Украине подводная лодка "Запорожье" будет восстановлена к маю 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской мэрии, со ссылкой на капитана подлодки - капитана 1 ранга Анатолия ЮГОВА после рабочей встречи с мэром Запорожья Евгением КАРТАШОВЫМ.

«21 сентября был подписан окончательный график завершения ремонта. На сегодняшний день подводная лодка находится в судоремонтном заводе и объем выполненных работ по её восстановлению составляет уже порядка 65%. Планируется, что на ходовые испытания лодка выйдет во втором квартале 2007 года», - сообщил А.ЮГОВ.

В пресс-службе отметили, что 27 ноября в Запорожской области будет проведен набор для прохождения воинской службы на подводной лодке "Запорожье".

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО недавно отметил, что единственная украинская подводная лодка “Запорожье” будет отремонтирована и продана иностранному заказчику. «Пересмотра этого вопроса не планируется», - сказал министр.