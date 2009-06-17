На проспекте Победы в Киеве горел магазин детской одежды

В Киеве на проспекте Победы столичные спасатели больше часа тушили пожар в магазине по продаже детской одежды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве, информация о том, что на проспекте Победы, 87, горит здание, в котором расположены ряд магазинов, в том числе супермаркеты «Сельпо» и «Фокстрот», поступила сегодня, 17 июня, в 12:53.

На месте происшествия выяснилось, что горит крыша пристроенного двухэтажного здания магазина по продаже детской одежды. Возникла реальная угроза распространения огня на другие помещения и магазины. Пожарные тушили огонь больше часа. В результате оперативных и профессиональных действий спасателей огонь не вышел за пределы одного помещения. Однако была полностью уничтожена кровля и повреждены вещи, которые продавались в магазине.

Окончательная причина возгорания сейчас выясняется. По предыдущим выводам, пожар произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на крыше магазина.