Ноа-Габ, Аристотелис и Эмиссия: в Минюсте рассказали, как киевляне называли детей в 2017 году

В Киеве за 2017 год родилось около 36 000 детей. С предыдущего года эти показатели почти не изменились, 36 722 ребенка в 2016 году.

Как сообщает главное территориальное управление юстиции в Киеве, чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

К редким именам относятся - Анфиса, Асфея, Айоланта, Цветок-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

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При выборе имени для мальчиков родители чаще всего отдавали предпочтение именам Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр,Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков популярны следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Малоупотребляемыми именами в 2017 году были Мирон, Борис, Захар и Всеволод.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил проект по упрощенной регистрации брака на новые населенные пункты