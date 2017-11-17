Кабмин расширил проект по упрощенной регистрации брака на новые населенные пункты

Кабинет министров Украины распространил действие пилотного проекта по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака на новые населенные пункты.

Читайте такжеВ Украине можно будет зарегистрировать брак и ребенка онлайн Соответствующее распоряжение от 15 ноября 2017 г. № 812-р опубликовано на правительственном портале.

Проект распространен в Ковеле, Нововолынске, Никополе, Каменском, Волновахе, Лимане, Покровске, Коростене, Мукачево, Тячеве, Александрии, Вознесенске, Первомайске Николаевской области, Измаиле, Дубно, Сарнах, Тростянце Сумской области, Геническе, Новой Каховке, Каневе, Смеле, Выжнице и с. Белозерье Черкасского района Черкасской области, с. Каменица Ужгородского района Закарпатской области.

На сегодняшний день пилотный проект реализуется на территории всей Украины в 35 населенных пунктах, где такой услугой воспользовались более 20 тысяч пар.

«Распространение пилотного проекта на другие населенные пункты позволит максимально приблизить соответствующую административную услугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для получения ее физическими лицами в целях обеспечения реализации гарантированного государством права на брак», - отмечают в Кабмине.