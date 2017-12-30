Ответственность за взрыв в Петербурге взяло на себя "ИГ"

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря, в результате которого пострадали 13 человек. Заявление группировки цитирует связанное с экстремистами агентство Amaq, передает Би-би-си.

Читайте такжеПутин после теракта в Петербурге: в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте

В СМИ было опубликовано видео с предполагаемым организатором теракта. За полчаса до взрыва в супермаркет вошел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности". Он положил рюкзак в камеру хранения, быстро прошел по торговому залу, а затем покинул магазин.

15 декабря ФСБ России сообщила о задержании группы, которая планировала взрывы в Санкт-Петербурге, в том числе в Казанском соборе. В общей сложности были задержаны семь человек. По информации ФСБ, все они являются сторонниками "ИГ".

17 декабря в Кремле сообщили, что информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге предоставило Центральное разведывательное управление США. Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его.

3 апреля в Петербурге произошел теракт, унесший жизни 16 человек. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, а вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году. Всего в рамках расследования были задержаны 11 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Батальон имама Шамиля", заявившая о своей связи со структурами "Аль-Каиды".