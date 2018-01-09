Песня украинской группы "ДахаБраха" прозвучала в рекламе бренда Дэвида Бекхэма

Трек украинской группы "ДахаБраха" был использован в качестве саундтрека в рекламе с бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом.

9 января в Сети появился видеоролик, где Бекхэм и другие мужчины рекламируют его бренд House 99. В этом ролике звучит песня «Шо з-под дуба» группы «ДахаБраха».

Менеджер украинской группы Ирина Горбань в комментарии Karabas Live рассказала, что авторы рекламы планировали задействовать именно на трек.

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"Выбор очень конкретный и четкий - они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. На сколько я понимаю у производителей ролике были и другие варианты, однако заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне", - рассказала Горбань.

Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм основал собственный бренд под названием House 99. Его специализация - средства за уходом кожи и волос.

Видео: HOUSE 99

Ранее УНИАН сообщал, что трек украинской группы "ДахаБраха" был использован в качестве саундтрека в популярном американском сериале "Фарго".

Группа "ДахаБраха" также исполнял трек "Шо з-под дуба" в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала "BBC Two".