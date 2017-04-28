Американский сериал с украинскими мотивами: песня группы "ДахаБраха" прозвучала в новом сезоне "Фарго" (видео)

Трек украинской группы "ДахаБраха" был использован в качестве саундтрека в популярном американском сериале "Фарго".

Как сообщает Громадське, его можно услышать во второй серии третьего сезона сериала.

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Также в сериале можно услышать трек "American Wedding" в исполнении Gogol Bordello с украинским фронтменом.

"Фарго" - американский сериал, снятый по мотивам ленты братьев Коэнов, которые стали исполнительными продюсерами шоу.

Группа "ДахаБраха" также выполнял трек "Шо з-под дуба" в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала "BBC Two".

Справка. "ДахаБраха" - украинская этно-хаус группа, была создана Владом Троицким в театре "Дах". Группа записала пять отдельных альбомов ("На добраніч", "Ягудки", "На межі", "Light" та "Шлях") и один, записанный вместе с белорусским трио PortMone. "ДахаБраха" выступала на нескольких украинских фестивалях, а также международных, в том числе на Glastonbury в 2016-ом. Этим летом группа в третий раз выступит на фестивале Sziget в Венгрии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее группа "Ленинград" представила эротический клип "Экстаз".