Таможенники остановили Шевроле, «нафаршированный» деньгами
Украинец следовал в Россию
В ходе проведения совместных специальных мероприятий сотрудники СБУ, таможенники и пограничники изъяли значительное количество утаенной валюты - 1,4 млн. долларов и 1 млн. российских рублей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, валюта была выявлена на таможенном посту „Гоптовка” (Харьковская область) во время проведения таможенного контроля автомобиля „Шевроле Лачетти”, который перемещался из Украины в Россию под управлением нашего соотечественника. Пакеты с деньгами находились в задних дверях под обшивкой автомобиля.
Инспекторы Харьковской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 352 Таможенного кодекса Украины - действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.