Таможенники остановили Шевроле, «нафаршированный» деньгами

В ходе проведения совместных специальных мероприятий сотрудники СБУ, таможенники и пограничники изъяли значительное количество утаенной валюты - 1,4 млн. долларов и 1 млн. российских рублей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, валюта была выявлена на таможенном посту „Гоптовка” (Харьковская область) во время проведения таможенного контроля автомобиля „Шевроле Лачетти”, который перемещался из Украины в Россию под управлением нашего соотечественника. Пакеты с деньгами находились в задних дверях под обшивкой автомобиля.

Инспекторы Харьковской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 352 Таможенного кодекса Украины - действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.