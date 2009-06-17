"Киевэнерго" не выгодно, чтобы Киев потерял горячую воду, но...

АК «Киевэнерго» ищет альтернативные механизмы энергообеспечения Киева, которые позволят гарантировать бесперебойную поставку энергии потребителям компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

Согласно сообщению, в связи с принудительным ограничением поставок газа на ТЭЦ «Киевэнерго» со стороны газопоставляющих компаний и неадекватным ростом цены на мазут, выработка как тепловой, так и электрической энергии становится убыточной для энергокомпании. К тому же такая ситуация ставит под угрозу надежность киевского энергоузла из-за постоянной смены схем выработки и поставки энергии.

Проблемы с производством и расчетами за тепловую энергию поставили в сложную ситуацию как жителей Киева, так и столичную энергокомпанию. Основная причина – круговая задолженность между «Киевэнерго», КГГА и газопоставщиками.

«Киевляне остаются без горячей воды, которую они хотели бы покупать, но не могут по независящим от них причинам. Не выгодна такая ситуация и «Киевэнерго». Не поставляя тепло киевлянам, энергокомпания несет еще большие убытки, поскольку предоставляет счета своим потребителям – ЖЭКам только за фактически использованную энергию. Подобная ситуация складывается и с электроэнергией. Ранее прибыль компании от производства электроэнергии выравнивала баланс внутри компании и перекрывала убыточность от деятельности по производству тепла. Сегодня для «Киевэнерго» производить электроэнергию, используя мазут, крайне убыточно. Такая ситуация требует не только оперативных, но и альтернативных решений», – заявил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

«Киевэнерго» предлагает НКРЭ согласовать новые условия работы компании по производству электроэнергии. В таком случае «Киевэнерго» вынуждена будет перейти от рыночного механизма ценообразования на электроэнергию к регулируемому государством.

«В этом случае компания отказывается от возможности получения дополнительной прибыли, поскольку прибыль компании будет регулироваться НКРЭ, но при этом получает источник оплаты за природный газ. Компания вынуждена пойти на такой шаг, поскольку от нее зависит обеспечение жителей столицы энергией. К тому же такое альтернативное решение никак не скажется на потребителях», – добавил М.УТКИН.

Ключевые цифры расчетов по энергоснабжению между сторонами: «Киевэнерго» задолжало за газ поставляющим компаниям 594 млн. грн. При этом долг КГГА перед «Киевэнерго» по разнице между реальной стоимостью тепловой энергии и тарифами, которые установила столичная власть, составляет 1,2 млрд. грн.

Долг за теплоэнергию основных потребителей «Киевэнерго» – ЖЭКов (ОСМД и других обслуживающих и управляющих жилым фондом компаний) составляет 906 млн. грн.

Долг потребителей за электроэнергию перед «Киевэнерго» – 839 млн. грн., из них 510 млн. грн. – задолженность «Киевводоканала».

Стоимость одного дня обеспечения потребителей Киева теплоэнергией в отопительный период – 15-20 млн. грн. в день. Средняя стоимость одного дня обеспечения потребителей Киева теплоэнергией для получения горячей воды вне отопительного периода – 3 млн. грн.