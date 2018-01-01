В Одессе около 500 человек приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний"

В Одессе сегодня около 500 человек приняли участие в новогоднем «Забеге обещаний». Как передает корреспондент УНИАН, 1 января желающие принять участие в забеге собрались в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко.

Читайте такжеВ Днепре прошел благотворительный "забег николайчиков" (фото, видео)Обязательным условием для участия в мероприятии стало наличие головного убора Санта Клауса (красной шапки). Также каждый человек на листе бумаги со своим стартовым номером написал обещание, которое обязуется выполнить в 2018 году.

В числе участников было около 500 человек разного возраста. Перед стартом состоялась разминка, потом – забег по территории парка, дистанция составила 2018 метров.

По словам организатора забега, руководителя школы правильного спорта I Love Supersport Odessa Александра Бажина, мероприятие провели 1 января, потому что в этот день пора ставить цели на начавшийся год и подводить итоги 2017-го. «Этот забег - символ того, на что вы способны ради исполнения своей мечты», - сказал он.