В Днепре состоялся легкоатлетический забег спортсменов, переодетых в костюмы "Санта-Клаусов"
В Днепре состоялся легкоатлетический пробег «сант», марафон начался у Дома союзов.
Центральным проспектом имени Яворницкого «санты» пробежали до центральной площади Героев Майдана, где устроили танцевальный флешмоб.
Об этос сообщает "Радио Свобода".
По данным организаторов, в забеге приняло участие около ста спортсменов, одетых в костюмы новогодних дедов. Среди участников-мужчин была единственная женщина – мастер спорта Украины Елена Карноза.
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Участники акции также организовали мероприятие на центральной площади Днепра, возле главной елки, – они проводили для жителей активные конкурсы, спортивные соревнования, эстафеты.
Марафон сопровождали патрульные полицейские и машина спасательной службы.
Ранее городской совет Днепра объявил 2 января спортивным днем, в этот день возле главной елки города непрерывно должны проходить спортивные мероприятия.