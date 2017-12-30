Священник о поместной церкви в Украине: "диалог по этому вопросу так и не продвинулся"

Секретарь Священного Синода УПЦ (Киевского патриархата) архиепископ Евстратий (Зоря).во время чата для "Главреда" рассказал о процессе создания в стране единой поместной православной церкви.

Читайте такжеУ РПЦ нет права вето на признание православными церквями мира автокефалии УПЦ КП – Филарет

"К сожалению, несмотря на определенные возможности, диалог по этому вопросу так и не продвинулся. Ведь обе стороны имеют разные видения будущего церкви в Украине. Для Киевского патриархата принципиальным является полная административная независимость церкви в Украине от зарубежных религиозных центров. Для Московского патриархата единственным способом существования церкви является подчиненность православных мирян в Украине Российскому патриархату. Пока Московский патриархат будет настаивать на такой модели, диалог не продвинется, ведь мы, как Киевский патриархат, не согласны и никогда не согласимся на то, чтобы пойти под власть Москвы. Мы этого не делали раньше, тем более, этого не будет теперь, не будет и в будущем - особенно учитывая ту агрессию, которую Россия осуществила и продолжает осуществлять против Украины.