В Одессе ОГА подсветили цветами национального флага (фото)
10:15, 29 декабря 2017Общество
766
Патриотическая новогодняя подсветка появилась на здании Одесского облсовета.
Одесскую ОГА подсветили в цвета национального флага. Патриотическая новогодняя подсветка появилась на здании Одесского облсовета.
Как сообщает "Думская", фасад теперь светится желто-голубым, гармонично сочетаясь с украшенными к празднику елями.
Читайте такжеСамые известные здания мира подсветили цветами французского флага (фото)
Ранее на киевском "Мосту влюбленных" сделали иллюминацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter