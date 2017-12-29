В Одессе ОГА подсветили цветами национального флага (фото)

10:15, 29 декабря 2017
Общество
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Патриотическая новогодняя подсветка появилась на здании Одесского облсовета.

Одесскую ОГА подсветили в цвета национального флага. Патриотическая новогодняя подсветка появилась на здании Одесского облсовета.

Как сообщает "Думская", фасад теперь светится желто-голубым, гармонично сочетаясь с украшенными к празднику елями.

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Ранее на киевском "Мосту влюбленных" сделали иллюминацию.

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