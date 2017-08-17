На киевском "Мосту влюбленных" сделали иллюминацию (фото, видео)

Столичный Парковый мост, также известный как "Мост влюбленных", получил иллюминацию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что отныне металлические конструкции перекинутого через Петровскую аллею пешеходного моста, соединяющего Городской сад и Крещатый парк, подсветили белым светом.

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При этом следует отметить, что вся красота лучше заметна извне. Там, где гуляют люди, больших изменений не произошло. Подсветили только перила.

Отмечается, что на новое освещение потратили почти полтора миллиона гривень из городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, с 16 августа в Киеве снова заработал фуникулер после проведения планового ремонта.