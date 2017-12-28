СБУ отчитались о борьбе с информационной агрессией антиукраинских агитаторов

В течение 2017 года по материалам Службы безопасности Украины открыто 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые распространяли антиукраинские материалы преимущественно в российских социальных сетях.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в течение года сотрудники службы пресекли деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию антиукраинских ресурсов в Интернете.

«С начала года суды внесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственная смена или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в ведомстве.

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Кроме того, пресечена деятельность целой сети из 10-ти информационных ресурсов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения антиукраинской пропаганды. Как отметили в ведомстве, ресурсы, которые входили в сеть, были зарегистрированы с использованием украденных на территории РФ паспортов украинских работников.