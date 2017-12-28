В Украине определились с самыми популярными песнями 2017 года

В 2017 году в топ-40 попало 20 песен отечественных музыкантов, из которых 18 — выполняются на украинском языке, сообщает "Громадське".

Традиционно подытожил самые популярные треки на радио ФДР Медиасервис. Отмечается, что в прошлогодним итоговом рейтинге таких композиций было 14.

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40 самых популярных треков фм-пространства определяли каждую неделю на основе подсчета плейлистов станций.

Также по этой статистике определены победители в традиционных номинациях музыкальных премий.

Следовательно, украинской песней года стала «Шампанские Глаза» (Pianoboy), украинской певицей года — Злата Огневич, украинским певцом года — Kishe, украинской группой года — Pianoboy, украинским открытием года — группа Kazka.

Отметим, в 2017 году самым популярным треком украинского радиопространства стала запись «Shape Of You» исполнителя Ed Sheeran.

В прошлом году итоговый чарт возглавила песня «don'T Be So Shy» исполнителя Imany.