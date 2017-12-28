Украина договаривалась об обмене пленными не с боевиками, а с Россией – МВОТ

Обмен заложниками согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с Российской Федерацией.

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак.

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"Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", – говорит Гримчак.

Он подчеркнул, что любые решения относительно деятельности так называемых республик принимает Москва.

По словам Грымчака, обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.

"Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", – добавил чиновник.