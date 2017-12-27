В одесском суде прошло слушание дела о сносе памятника Екатерине II

Сегодня в Одесском апелляционном административном суде началось слушание апелляции Одесского горсовета на постановление Приморского районного суда Одессы, констатировавшего незаконность переноса на Таможенную площадь памятника «Потемкинцам-потомки» и комплексной реставрации Екатерининской площади. Об этом сообщает "Думская".

Мэр города Геннадий Труханов выступил против сноса памятника. Стороны судебного процесса перешли к дебатам. Коллегия судей дала время на подготовку сторон, объявив перерыв до 2 февраля 2018 года.

Читайте такжеВ Одессе объявят конкурс на проект памятника Героям Небесной сотни

Отмечается, что сентябре этого года суд признал незаконным перенос памятника Потемкинцам на Таможенную площадь — спустя 10 лет после подачи соответствующего иска. При этом Фемида отказалась обязывать мэрию вернуть площади «советский» вид.

Позже участники круглого стола, организованного Институтом национальной памяти, призвали мэрию демонтировать Екатерину.

Ранее во Львове неизвестные свалили памятник коммунисту Великановичу.