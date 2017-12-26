В центре Житомира под открытым небом открыли городской каток

Сегодня в центре Житомира на углу улиц Михайловской и Лятошинского открыли каток с искусственным льдом.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии катка приняли власть, жители города, дети, аниматоры и журналисты.

Устанавливать эту каток на Михайловской начали еще в конце ноября. Это - городской каток под открытым небом с искусственным льдом размером 597 кв. м.

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Цены на услуги здесь разнятся в зависимости от времени катания и дня недели. Коньки можно брать напрокат, а можно использовать собственные. Среди прочего здесь есть прокат коньков, а для тех, кто пришел с собственными, билет дешевый. Также вблизи катка есть пункты проката. За катком осуществляется круглосуточное видеонаблюдение.

Как прозвучало на открытии, это событие организаторы рождественских и новогодних праздников в Житомире задумали как одно из главных.

Как сообщал УНИАН, в Житомире зажгли елку и провели торжества по случаю новогодних и рождественских праздников.