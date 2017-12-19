В Житомире зажгли главную новогоднюю елку (фото)

В Житомире, на площади Королева, сегодня в 19 часов зажгли главную новогоднюю елку города. Как передает корреспондент УНИАН, посмотреть на елку собрались более 2 тыс. житомирян.

Рядом с елкой открылся новогодне-рождественский городок, где торгуют изделиями народных умельцев, сувенирами, медом, и тому подобным. Для этого на площади установлены торговые точки в виде деревянных домиков.

Чуть дальше возле кинотеатра "Октябрь" также действует рождественская ярмарка. Сначала на огромной сцене транслировался видеоролик о Житомире.

Затем со сцены ведущая поздравила жителей города с днем Святого Николая и предстоящими новогодними и рождественскими праздниками. Ровно в 19 часов елка засветилась яркой иллюминацией.

Главная елка Житомира искусственная. Дерево украшено километрами гирлянд, которые создают особое подсветки. Кроме того, в центре города на улице Михайловской обустраивают искусственный каток, который начнет работу через несколько дней.

Сегодня для детей на Михайловской устроили катание на лошадях и в вагончике, а также фотозону.