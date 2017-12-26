На Житомирщині у 2018 році продовжать реконструкцію шкіл за форматом нового освітнього простору

У Житомирській області у наступному році продовжать реконструкцію шкіл за форматом нового освітнього простору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у цьому році у таких школах утеплювали та фарбували стіни, а вже у наступному році проводитимуться внутрішні роботи.

«Всі внутрішні роботи у школах розпочнуть робити у наступному році. Формат нового освітнього простору – це внутрішній креативний та яскравий дизайн, сучасні медіатеки та нові меблі. Планується, що одними з перших таких шкіл будуть Гришковецька та Романівська гімназії», – цитує прес-служба облдержадміністрації директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Романа Щебетова.

Як повідомляв УНІАН, наразі у Житомирській області реконструюють шість шкіл за форматом нового освітнього простору, також в області вже діють 32 опорні школи.

Нагадаємо, новий освітній простір передбачає енергоефективність шкільних будівель, використання яскравих та креативних дизайнерських рішень, закупівлю обладнання та програмного забезпечення, тощо. На Житомирщині у наступному році продовжать реконструкцію шкіл за форматом нового освітнього простору.