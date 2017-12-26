В Харькове открывается новогодняя выставка авторской куклы и мишек Тедди

Харьковчанам и гостям города к новогодним праздникам подготовили еще одно мероприятие - выставку авторской куклы и мишек Тедди. Об этом сообщается на сайте Харьковской областной госадминистрации.

Читайте такжеВ Днепре прошел благотворительный "забег николайчиков" (фото, видео)Организаторы рассчитывают, что выставку посетит много гостей, поскольку количество людей, интересующихся авторской игрушкой и куклами, в последние годы стремительно растет. "Серийная игрушка не несет в себе индивидуальности и человеческого тепла, - рассказывают организаторы. - Игрушка же, сделанная не на потоке, вызывает у людей всех возрастов искреннюю радость. Ведь основные поклонники авторских игрушек – как раз взрослые люди".

В Харьковское объединение мастеров авторской куклы входят не только профессиональные художники, но и художники-аматоры. Они работают с традиционными материалами (керамика, фарфор, папье-маше, запекаемые полимерные глины), а также шерстью, хлопком и т.д.

Кроме того, 26 декабря информационно-выставочный центр "Бузок" презентует выставку "Сказка в большом городе".