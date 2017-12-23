На границе с Россией все 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля

На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска уже оборудовали системой биометрического контроля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает 112.ua.

Читайте такжеПограничники объяснили порядок въезда россиян в Украину с 2018 года"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам данных Интерпола. Я думаю, что до конца этого года, в начале следующего, к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.