В Запорожье создали рекордную елку с автомобилей (видео)

Под открытым небом вчера вечером собрались 270 машин. От украшений не отказались - для большего эффекта украсили автомобили праздничными игрушками, гирляндами и фонариками.

Не остались в стороне даже патрульные. Пять экипажей с включенными маячками образовали светящуюся верхушку "Елки единения". Так ее назвали сами участники праздничного флешмоба, говорится в сюжете ТСН.