В Запорожье создали рекордную елку с автомобилей (видео)

10:36, 26 декабря 2017
Общество
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Участники праздничного флешмоба назвали свое творение "Елочкой единения".

Под открытым небом вчера вечером собрались 270 машин. От украшений не отказались - для большего эффекта украсили автомобили праздничными игрушками, гирляндами и фонариками.

Не остались в стороне даже патрульные. Пять экипажей с включенными маячками образовали светящуюся верхушку "Елки единения". Так ее назвали сами участники праздничного флешмоба, говорится в сюжете ТСН.

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Теги: #запорожье елку автомобилей#елка автомобилей