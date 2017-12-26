В Запорожье создали рекордную елку с автомобилей (видео)
10:36, 26 декабря 2017Общество
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Участники праздничного флешмоба назвали свое творение "Елочкой единения".
В Запорожье создали елку из автомобилей
Под открытым небом вчера вечером собрались 270 машин. От украшений не отказались - для большего эффекта украсили автомобили праздничными игрушками, гирляндами и фонариками.
Не остались в стороне даже патрульные. Пять экипажей с включенными маячками образовали светящуюся верхушку "Елки единения". Так ее назвали сами участники праздничного флешмоба, говорится в сюжете ТСН.
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