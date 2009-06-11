Жебривская думает, что в нее стреляли «в стиле жарких 90-х»

Генеральный директор киевской фармацевтической компании «Фармак» Филя ЖЕБРИВСКАЯ не знает, что могло стать причиной вооруженного нападения на нее, которое произошло позавчера возле ее дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве.

«Кого-то подозревать это, по-видимому, не моя деятельность, я не работаю в правоохранительных органах. У меня нет фактов. Я не знаю, кому и зачем это преступление было нужно, но я уверена, что в его основе не лежат личные причины или оскорбления», - сказала Ф.ЖЕБРИВСКАЯ.

В то же время она выразила мнение, что причиной того, что произошло с ней, является «правовой нигилизм, который сложился в Украине в последние годы, где путем сомнительных сделок происходило теневое перераспределение собственности”. Теперь, сказала Ф.ЖЕБРИВСКАЯ, “с наступлением всемирного кризиса он вылился на улицы городов и поселков в виде откровенных бандитских проявлений в стиле жарких 90-х».

Отвечая на вопросы журналистов, Ф.ЖЕБРИВСКАЯ отметила, что у нее никогда не было охраны, и даже после этого случая она не намерена ее нанимать, поскольку ведет «обычный, свободный образ жизни». Также она отвергла то, что возможной причиной может быть неудовлетворение кого-то из миноритарных акционеров, как допускали некоторые СМИ. «Мне комфортно с ними жить», - сказала в контексте этого Ф.ЖЕБРИВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, вооруженное нападение на директора ОАО «Фармак», 1950 года рождения, произошло утром 9 июня возле ее дома.

Когда женщина выходила со двора, чтобы сесть в автомобиль, неизвестный дважды выстрелил ей в спину и убежал. Полученные ею раны не представляют угрозы для жизни.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.15 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление).

Отрабатываются все версии, направленные на раскрытие преступления, среди которых служебная деятельность потерпевшей, заметили в милиции.