Проблемные банки: хроника событий

"Дело" выяснило, в каких проблемных банках можно взять кредит на покупку залогового имущества, которое они реализуют

Укрпромбанк

Банк приостановил выдачу каких-либо кредитов. Впрочем, если у покупателя недостаточно средств для приобретения залогового автомобиля или недвижимости за наличные, можно воспользоваться схемой замены должника. Как объяснили в кредитном отделе Укрпромбанка, договор займа можно переоформить на того, кто хочет купить залоговое имущество. Правда, условия кредита не останутся прежними. В зависимости от типа кредита, его срока и финансового состояния заемщика процентные ставки составят не менее 26% в гривнях и 16,5% в долларах.

«Каждый кредит — это индивидуальное решение. Сейчас займы выдаются редко и заемщика изучают особенно скрупулезно, поэтому и условия будут устанавливаться отдельно на кредитном комитете», — объяснили в банке. Сам процесс принятия решения займет не меньше двух недель. Срок кредита на покупку залоговых авто составит не более 7 лет, по ипотеке — 10-20 лет.

Банк Надра

Банк также не занимается кредитованием, но здесь, как и в Укрпромбанке, предусмотрена схема переуступки обязательств заемщика вместе с залогом новому платежеспособному клиенту. В контакт-центре более точную информацию относительно такого кредитного продукта предоставить не смогли, сославшись на абсолютно индивидуальный подход. В пресс-службе уточнили, что при замене заемщика банк не будет устанавливать новые процентные ставки или срок кредитования. Такие условия распространяются как на юридические лица, так и на население.

Родовид Банк Финучреждение готово кредитовать покупателей залогового имущества. Правда, никакой информации относительно перечня залогов и условий кредитования в контакт-центре банка предоставить не смогли. Пресс-служба Родовид Банка поделилась только условиями кредитования «автозалогов». Такой кредит выдается сроком на 3 года с первоначальным взносом в 30% под 20% годовых в гривне. Решение относительно выдачи займа банк примет в течение трех дней с момента подачи всех документов, которые необходимы для оценки финансового состояния.

В Укргазбанк ввели администрацию С 9 июня НБУ ввел временную администрацию в Укргазбанк. По данным контакт-центра, ограничения на снятие наличных в кассе банка и банкоматах пока не устанавливались. Депозиты и проценты по ним банк выдает. Как сообщил начальник пресс-службы Укргазбанка Евгений Молчанский, официального документа о введении временной администрации у них пока что нет, поэтому мораторий на исполнение обязательств в банке не введен. «Даже в случае введения временной администрации мораторий на выдачу вкладов населению не рассматривается», — добавил он.