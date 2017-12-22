Для Винницкого областного онкологического диспансера приобрели компьютерный томограф

Современное диагностическое оборудование, в котором так нуждалось медицинское учреждение, приобретено за 12,5 млн. гривен. Основная часть расходов - за счет перевыполнения областного бюджета, а это около 10 млн. гривен. Около 2 млн. гривен поступили в качестве субвенции из местных бюджетов из районов Винницкой области, еще полмиллиона гривен использовано из государственного бюджета.

22 декабря председатель областной государственной администрации Валерий Коровий в присутствии коллектива медицинского учреждения вручил документ на оборудование и сертификат соответствия главному врачу онкодиспансера Владимиру Шамраю.

Руководитель Винницкой области отметил, что шаг за шагом происходит экономический рост края, и только по итогам 2 полугодия текущего года перевыполнение областного бюджета составило в пределах 50 млн. гривен.

«Львиную долю этих средств мы направляем как раз на решение проблематики здравоохранения. И мне очень приятно, что у нас сегодня такое важное и долгожданное событие, - отметил Валерий Коровий. – Мы провели колоссальную работу, и, несмотря на все проблемы, которые у нас были, благодаря поддержке депутатского корпуса областного Совета, изобрели 12,5 млн. гривен и купили этот самый современный компьютерный томограф. У нас очень большие планы на перспективу, мы совместно рассматриваем ваше заведение как приоритетный. И думаю, что в следующем году мы начнем активную фазу первого этапа работ, связанных с реконструкцией».

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Владимир Шамрай, в свою очередь, выразил благодарность руководству области, отметив, что на новом компьютерном томографе специалисты будут работать уже в январе 2018 года, обеспечивая самую современную диагностику больных. По его словам, до сих пор в медицинском учреждении функционировал единственный КТ, который за нормы выполнения 4 тысячи обследований в год совершал более 7,8 тысяч таких исследований. Поэтому новое оборудование, безусловно, решит эту проблематику.

Он также сообщил коллективу больницы, что решением сессии областного Совета медицинскому учреждению присвоен статус Подольского регионального центра онкологии.

Комментируя дальнейшие планы развития онкодиспансера, директор Департамента охраны здоровья облгосадминистрации Людмила Грабович отметила, что здесь предполагается возведение еще одного корпуса больницы, так пациентов достаточно много. «Думаю, что в январе завершатся проектные работы и по выделению первого транша будет начинаться строительство еще одного корпуса, где будут расположены хирургические, организационно-методические отделения и большой зал. Будем расширять наш Центр», - отметила Людмила Грабович.

Стоит напомнить, что при поддержке областной власти в апреле этого года было открыто обновленное, реконструированное гинекологическое отделение заведения, сейчас продолжаются работы по реконструкции урологического, которое уже с оборудованием начнет работу в 1 полугодии 2018 года.

Как сообщал УНИАН, свыше 80% украинцев, заболев простудой, не берут больничный.