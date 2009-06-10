На законсервированной шахте нашли тела горняков, погибших в прошлом году

Сегодня спасатели Краснолучского военизированного горноспасательного отряда подняли на поверхность тела двух из пяти погибших почти семь месяцев тому назад горняков на законсервированной шахте "Западная" (шахтоуправление "Алмазное").

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в территориальном управлении Госгорпромнадзора в Луганской области.

Тела двух погибших подняты из глубины 230 м и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей. Поиск остальных погибших продолжается.

Работы осложняются из-за того, что наклон ствола «копанки» составляет 26 градусов.

Тела троих горняков будут искать приблизительно на расстоянии 640 метров. По горизонтали глубина бывшей шахты составляет около 450 метров.

Поисковые работы будут продолжаться круглосуточно.

Справка УНИАН. 23 ноября 2008 года в законсервированном стволе закрытой шахты "Западная", во время несанкционированной добычи угля произошел взрыв с последующим возгоранием. Локализовали пожар активным способом – засыпали породой. В стволе находилось 5 человек.

Виновными в трагедии были признаны три предпринимателя, которые организовали добычу угля в законсервированной шахте. Относительно них было возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или местах).

21 мая текущего года виновные амнистированы прямо в зале суда по ходатайству адвоката.