Вор украл все золото у иконы "Всецарица"

В Виннице неизвестный 9 июня ограбил Крестовоздвиженский храм, расположенный вблизи кинотеатра «Мир» по улице Келецкой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил настоятель Крестовоздвиженского храма, протоиерей Николай ДАВЫДОВСКИЙ.

По его словам, вор забрал почти все золото, которое было на копии иконы «Всецарица» в Крестовоздвиженскому храме. «Эта икона совершила для жителей Винницы много чудес, и благодарные прихожане даровали ей кольца и крестики», - рассказал протоиерей.

Нанесенный ущерб подсчитываются. По одной из версий стражей порядка, злоумышленник несколько дней подряд посещал службу Божью, чтобы детально спланировать преступление, а в ночь с понедельника на вторник остался в храме, спрятавшись внутри, и похитил дары.

По данному факту ведется проверка и устанавливаются причастные к преступлению.

В течение этого года кражи были совершены из восьми церквей города, пять из них раскрыты.

Справка УНИАН. На иконе средних размеров «Всецарица» изображена пречистая Дева Мария в багряной одежде. Правой рукой она указывает на своего сына как на Спасителя всех людей. Она находится в Ватопедском монастыре на Святой горе. Копия чудотворной Афонской иконы была привезена в Винницу 22 мая 2001 года.