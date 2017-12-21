Дорогие и модные: как знаменитые дизайнеры елки украшали (фото)

Привлечение именитых дизайнеров для украшения рождественской елки стало хорошей традицией лондонского отеля Claridge’s. В предыдущие годы Claridge’s сотрудничал с Джоном Гальяно, Альбером Эльбазом и Кристофером Бэйли, а в этом обратился к самому Карлу Лагерфельду.

Дизайнер признался, что на такой неожиданный стилистический ход – подвешивание новогоднего дерева к потолку – его вдохновили собственные детские воспоминания о Рождестве, передает HDfashion.

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Пятиметровое дерево декорировано серебристым «дождиком», снежинками ручной работы и перьями, сшитыми из мягкой кожи. Сверху, в корнях дерева, установлена объемная звезда, а внизу, под верхушкой, постелен ковер из шерсти исландской овцы, который имитирует снег.

Арт-директор сети Four Seasons Джефф Литэм по совместительству еще и известный флорист. Однако, в этом году он отошел от привычных фактур и установил в лобби отеля Four Seasons Hotel George V в Париже стеклянную скульптуру рубинового оттенка. Пространство внутри этой «ели» напоминает арку, через которую можно свободно проходить.

Легендарный универмаг Galeries Lafayette Paris на бульваре Осман – второе по посещаемости место в Париже среди туристов после Эйфелевой башни. За 105 лет существования в заведении сформировалось много красивых традиций, и фирменная новогодняя ель – одна из них.

Каждый год команда дизайнеров работает над оформлением праздничного дерева, желая удивить покупателей. В 2014 году это была 25-метровая ель, подвешенная кроной вниз, в 2015 – ель в форме золотой ракеты, окруженной метеоритами, а в 2016 – огромная ель из белой бумаги. В этом году в центре универмага красуется 30-метровая ель из сладостей и надувных шаров.

Французский светодизайнер и основательница бренда Beau&Bien Сильви Марешаль поместила ель в импровизированный шар из LED-огоньков. Рождественское дерево, встречающее постояльцев и гостей парижского отеля Le Royal Monceau Paris в холле, напоминает «снежный шар» – сувенир с моделью и водой внутри, который был изобретен во Франции. 3-метровая ель украшена игрушками из стекла ручной работы и бронзовыми медальонами с гербом Le Royal Monceau.

Как сообщал УНИАН ранее, в Бейруте установили "елку" из бананов, а в Риме высмеяли облысевшую рождественскую елку