Детям-наркоманам и супруге не достанется ничего: стали известны детали завещания основателя Playboy

Согласно документу, обнародованному изданием ET, родственники Хью Хефнера (четверо детей и супруга), который умер 27 сентября, могут претендовать на его 43-миллионное наследство и деньги трастового фонда только в том случае, если они не употребляли наркотики, пишет "Сегодня".

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В документе также сказано, что попечители фонда Хефнера имеют право периодически просить его родственников пройти тест на наркотики, если заподозрят их в злоупотреблении запрещенных препаратов. Кроме того, если выяснится, что родственники Хефнера принимают наркотики нелегально (то есть не по показаниям врача) и в результате этого не могут самостоятельно управлять своими финансами, их полномочия будут приостановлены.

В составленном Хефнером завещании имени его супруги Кристал не значилось. За несколько дней до свадьбы 31-летняя супруга основателя Playboy согласилась подписать брачный договор, согласно которому в случае его смерти ей не достанется ничего. Свое многомиллионное состояние Хью Хефнер завещал детям и благотворительным организациям, которым помогал в течение всей жизни.