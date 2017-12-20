Кира Найтли и украинская звезда балета: Disney выпустил первый трейлер фильма "Щелкунчик" (видео)

Вышел первый трейлер фильма «Щелкунчик и четыре королевства», который является одновременно переосмыслением сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Амадея Гофмана и балетной постановки «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

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В фильме расскажут о девочке Кларе, которая получает на Рождество от крестного подарок в виде волшебного ключа.

Пытаясь разгадать его секреты, героиня отправляется в путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Там Клара встретит фею Драже, балерину и оловянного солдата, а также окажется в центре полномасштабной войны между крысами и пряничными человечками.

Главные роли в картине исполнили: Маккензи Фой, Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфэдиен, Хелен Миррен и Сергей Полунин.