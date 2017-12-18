СМИ назвали пять крупнейших именных благотворительных фондов (инфографика)

Международный благотворительный фонд народного депутата Александра Фельдмана стал вторым крупнейшим именным благотворительным фондом в Украине по версии издания «Деловая Столица».

Как подсчитали в издании, за 2016 год МБФ Больше потратил только Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - 900 млн грн. Также в топ-5 крупнейших именных благотворительных фондов страны вошли Фонд Виктора Пинчука, Благотворительный фонд Порошенко и Фонд братьев Кличко.

«Для меня благотворительность - это своего рода наркотик. И когда средств на нее не хватает, приходится их привлекать», - отметил Александр Фельдман. - Ни для кого не секрет, что финансовые проблемы фондов, и нашего в том числе, напрямую зависят от уменьшения доходной части бизнеса во время кризиса. Но, несмотря на это, филантропические организации продолжают выполнять свои функции, а часто и функции государства. Особенно в условиях войны».

Как подчеркнули в "Деловой столице", несмотря на экономический кризис и его последствия для бизнеса, Александр Фельдман из года в год наращивает филантропическую деятельность. За 20 лет работы фонд реализовал десятки проектов и программ, трансформируя их под вызовы времени. Флагманский проект фонда в настоящее время, по сути квинтэссенция всей его деятельности — Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк: мультифункциональный комплекс, на базе которого осуществляются программы по оздоровлению и реабилитации детей, прежде всего пострадавших от войны на Донбассе, вынужденных переселенцев, воинов АТО и членов их семей, вдов погибших (Центр психосоциальной реабилитации), проекты в сфере науки и образования (Детская эколого-натуралистическая академия), зоозащиты (Центр помощи диким, экзотическим и домашним животным «Добрый дом», Центр реабилитации рукокрылых), спорта («Турнир 1000 команд»).

Другие направления работы фонда касаются помощи мирным жителям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, («Протяни руку помощи»), поддержки искусства и сохранения украинской истории (галерея «АВЭК», Feldman Family Museum), развития толерантности в обществе (Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, поддержка Ассоциации национально-культурных объединений Украины). Еще один гуманитарный проект фонда - Музей религий, строительство которого запланировано на территории Фельдман Экопарк.