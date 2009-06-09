В связи с аварией на шахте в Донецке возбуждено уголовное дело

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в связи с аварией, произошедшей 8 июня на шахте им. Скочинского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью».

Досудебное следствие проводится следственным отделом прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 июня, в 10.26 на шахте им. Скочинского (ГП «Государственная угольная энергетическая компания») в Донецке во 2-й западной лаве произошли выбросы угля и газа (газодинамическое явление). В это время на аварийном участке находился 51 горняк (УНИАН: по данным МЧС – 53). 38 горняков вышли из аварийного участка самостоятельно.

На сегодняшний день обнаружены тела шести горняков, судьба семерых остается неизвестной.

Правительство создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии на шахте им. Скочинского под председательством министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.