СБУ закрыла канал переправки нелегалов в страны ЕС на Волыни

На Волыни группа жителей организовала механизм с нелегальной переправки нелегалов в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, дельцы изготавливали фальшивые документы и печати, необходимые для выезда граждан в страны ЕС.

"Проверяется информация о причастности к преступной схеме начальника районного подразделения миграционной службы и председателя сельского совета одного из районов области", - сообщили в СБУ.

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Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела обнаружено документацию, которая доказывает проведение незаконных действий.

"У злоумышленников изъято фиктивные печати и незаполненные бланки государственных и банковских учреждений, частных предприятий, паспорта граждан Украины с остатками фиктивных оттисков штампов о регистрации", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", двух участников группы задержано, им объявлено о подозрении.