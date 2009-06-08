Православные отмечают День Святого Духа

Сегодня православные отмечает праздник Святого Духа, который в народе также называют «Духов день».

Согласно церковным канонам, понедельник, следующий за днем Святой Троицы, является особым церковным праздником в честь третьего лица Троицы - Святого духа. Именно сошествие Святого духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через устроение церкви.

В евангельской традиции сошествие Святого духа описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» - стали говорить на разных, не известных им ранее языках - и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.