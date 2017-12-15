Главный тренер житомирского ФК "Полесье" Мазяр идет на другую работу — председатель ОГА

Главный тренер футбольного клуба «Полесье» ( Житомир) переходит на другую работу. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

«Сегодня имел разговор с главным тренером ФК "Полесье" из Житомира Владимиром Мазяром. Мы решили разорвать контракт – когда в ноябре договаривались о сотрудничестве, то дополнительно заключили «джентльменское соглашение» о том, что отпустим Владимира Мазяра в случае поступления хорошего предложения от зарубежного клуба», - рассказал Гундич.

По его убеждению, речь идет о карьерном росте Мазяра.

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«Так и случилось! Главный тренер «Полесья» за рубежом будет тренировать клуб Премьер-лиги. Считаю, что это серьезное предложение в развитии карьеры, от которой отказываться нельзя. Это еще раз подтверждает то, что мы выбрали профессионала, тренера-специалиста. Сейчас межсезонье и мы имеем время без спешки и аврала найти еще одного профессионального тренера. Уже имею список претендентов – в ближайшее время буду с ними общаться. Задача для будущего тренера неизменна – по итогам 2018-2019 годов ФК «Полесье» должен выйти в Первую лигу. Владимиру Мазяру искренне благодарю и по-дружески желаю успехов, серьезных результатов и такого же задора. Потому что он того заслуживает», - сказал Гундич.

Как сообщал УНИАН, ранее футбольный клуб «Полесье» возглавил тренер, который уже имеет опыт работы в Премьер-лиге Украины по футболу - Владимир Мазяр. Этого тренера сразу после подписания контракта представили 22 ноября этого года в Житомире.

Перед Мазяром главным тренером этой команды был Эдуард Хавров.