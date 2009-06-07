Кабмин выделил 5 миллионов на Социальный контактный центр

Кабинет министров Украины распоряжением №579-р от 27 мая 2009 года выделил Министерству труда и социальной политики 5 млн. грн. для образования и обеспечения работы Социального контактного центра в 2009 году.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Государственное учреждение “Социальный контактный центр” создан с целью обеспечения оперативного реагирования органов исполнительной власти на обращение граждан, предприятий, учреждений и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления и их взаимодействия.

Финансирование создания Центра будет осуществляться Министерством финансов за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кабинет министров разрешил министерству труда и социальной политики осуществить в 2009 закупку товаров и услуг, необходимых для образования и обеспечения работы Центра без применения требований Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №921 от 17 октября 2008 года.

В то же время правительство обязало Минтруда на протяжении трех рабочих дней после заключения договоров о закупке товаров и услуг, необходимых для образования и обеспечения работы Центра, подать Минэкономики и ГлавКРУ копии указанных договоров.

Как сообщал УНИАН, министр труда Людмила ДЕНИСОВА 27 мая заявила, что в рамках Министерства труда и социальной политики будет создан Социальный контактный центр. «Сегодня на заседании правительства принято решение о создании социального контактного центра, который будет обеспечивать непосредственную связь между гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, субъектами предпринимательской деятельности, органами местного самоуправления и центральными органами исполнительной власти. Это госучреждение будет подчинено Минтруда и будет координировать деятельность по вопросам обращения граждан», - сказала Л.ДЕНИСОВА.