Глава ВСК: деньги, украденные у киевлян, вкладываются по всему миру

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию противоправных решений Киевсовета и его исполнительного органа передала результаты проведенного ею финансового мониторинга Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Об этом заявил председатель ВСК Кирилл КУЛИКОВ в интервью «Зеркалу недели».

По его информации, расследование выявило, что прибыли, полученные КГГА незаконным путем, инвестируются в недвижимость многих стран мира.

«Прибыли, полученные незаконным путем, инвестируются в недвижимость за границей. В частности, в объекты городов Торонто и Ванкувер, где в 2010 году пройдут Олимпийские игры. А также в недвижимость Франции и Швейцарии. Деньги размещаются на счетах на Кипре и в США. Материалы отчета будут официально переданы в дипломатические представительства этих стран и в международную организацию FATF, которая борется с отмыванием грязных денег», - сказано в отчете следственной комиссии.

При этом председатель комиссии заявил, что материалы в FATF уже переданы, а посольства заинтересованных стран получат их после голосования по докладу в парламенте.

«В FATF финансовый мониторинг мы уже передали. В посольства передадим после голосования в Верховной Раде», - сообщил К.КУЛИКОВ.

По его мнению, подобный шаг способен повлиять на процесс выведения незаконно полученных доходов из Украины.

«В цивилизованных странах крайне негативно относятся к отмыванию грязных денег. Я не думаю, что там обрадуются, узнав, что в их экономику вкладываются деньги, украденные у киевлян», - заявил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада не утвердила отчет ВСК по расследованию злоупотреблений столичных властей.

В отчете, в частности, планировалось рекомендовать Кабмину провести срочное заседание в связи с критической ситуацией, которая сложилась в городе Киеве; дать критическую оценку действиям председателя КГГА по назначению заместителей без согласования с правительством.

Также ВР намеревалась обязать Счетную палату, ГлавКРУ и ГНА Украины провести комплексные проверки Киевской городской государственной администрации по вопросам соблюдения бюджетного и налогового законодательства Украины в ходе финансово-хозяйственной деятельности.