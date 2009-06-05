Межбанковский доллар немного подрос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6085/7,6270 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6190/7,6245 грн./долл., а к закрытию ценовые уровни выросли до 7,6215/7,6255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре CHF/UAH 7,14 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2470/0,2480 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2475/0,2481 грн./рубль. К закрытию торгов цены снизились – 0,2474/0,2480 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,7550 рублей за доллар (-0,11).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4160/1,4225 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7945/10,8290 грн./евро, к 12:00 цены установились на значениях 10,8040/10,8220 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне понизились – 10,7960/10,8145 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6125/7,6238 грн./долл. Всего было куплено 124,422 млн. долл., продано – 130,49 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,788/10,837 грн./евро. Всего было куплено 21,014 млн. евро, продано – 30,27 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,246/0,247 грн./рубль. Всего было куплено 517,302 млн. рублей, продано – 448,037 млн. рублей.