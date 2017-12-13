"Я никогда больше не сяду за руль": Зайцева в суде обратилась к родственникам погибших в жутком ДТП (фото, видео)

Она признала свою вину в аварии 18 октября, в результате которой погибли шесть человек. Во время заседания суда она попросила у родственников погибших прощения.

"Я сочувствую и прошу у вас прощения. Я знаю, что это ничего не изменит, но, пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно молюсь каждый день за погибших и пострадавших. Если бы можно было все вернуть, я отдала бы полжизни. Я никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Извините, пожалуйста", - сказала Зайцева в суде, слова которой передает ТСН.

Она также отвергла обвинения, что она – будто наркоманка.

Читайте такжеПострадавшей в ДТП в Харькове девушке рассказали о смерти мужа и сестры - она написала щемящее обращение (видео)

"Я знаю, что все считают, что я - наркоманка. Я не хочу, чтобы в первую очередь потерпевшие считали, что виновницей ДТП является наркоманка. Я не наркоманка. Я никогда не употребляла наркотики. Для меня это опасно из-за моих травм. Если что-то из наркотических средств я приму, для меня это может закончиться смертельным исходом", - сказала девушка.

Как сообщал УНИАН, подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева признала свою вину в содеянном и готова понести наказание.

18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.