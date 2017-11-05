Убитый в Харькове Аксельорд причастен к убийству Вороненкова – политолог

Расстрелянный в ночь на 5 ноября в Харькове уроженец России Эдуард Аксельрод причастен к организации убийства в Киеве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп, политолог Виктор Уколов.

"Убийство (Аксельрода) подтверждает версию прокуратуры, что организатором убийства депутата Госдумы России Вороненкова мог быть вор в законе Тюрин. По данным следователей, расстрелянный в Харькове Эдуард Аксельрод вместе со знакомым Тюрина Юрием Василенко подбирали киллеров, чтобы убить Дениса Вороненкова", – говорится в сообщении Уколова.

Политолог также выразил убеждение, что убийством Аксельрода были оборваны связь между киллером и заказчиком преступления.

"Схема известная – для того, чтобы оборвать связь киллера и заказчика, надо убрать организатора, который контактировал с киллерами", – добавил Уколов.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября на улице Клочковская, 191А в Харькове неизвестный открыл огонь по автомобилю Audi. Вследствие расстрела погиб Эдуард Аксельрод известный под псевдонимом "Эдик Лепа".