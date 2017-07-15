Геращенко показал смс от Вороненкова, отправленное за минуты до гибели (видео)

Народный депутат Антон Геращенко в эфире показал смс-сообщение, отправленное экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым за две минуты до своей смерти, сообщает "112 Украина".

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"Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее свое смс он написал мне. 11:21, это было смс о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил "Гуд", через несколько минут Дениса не стало", - прокомментировал нардеп.

Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.