Президент поблагодарил военных 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины за преданную службу

Президент Петр Порошенко поблагодарил военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины за преданную службу. Об этом он написал в Facebook.

Президент напомнил, что сегодня - 25-я годовщина создания 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Именно житомирские десантники под руководством генерал-лейтенанта Михаила Забродского в августе 2014 года совершили самый длинный в новейшей военной истории рейд в тыл врага. Спасибо воинам за верную службу!», - отметил Порошенко.

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Напомним, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ дислоцируется в Житомире. Десантники этой бригады принимают активное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.