Ко Дню Вооруженных Сил в Житомирском военном институте поздравили личный состав и открыли экспозицию об АТО.

Сегодня по случаю Дня Вооруженных Сил Украины в Житомирском военном институте поздравили личный состав и открыли экспозицию об антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, участие в мероприятии приняли военнослужащие, курсанты и преподаватели Житомирского военного института имени С.П. Королева.

С Днем Вооруженных Сил Украины присутствующих поздравили председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж, руководство института.

Военные получили награды от руководителей области и города, а также прошлись торжественным маршем.

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В приветственном слове Гундич поблагодарил военнослужащим за личный вклад в развитие технических боевых разработок.

«Вы вкладываете максимум сил, чтобы украинская армия «шла в ногу со временем», а ваши технические разработки приносили пользу в формировании обороноспособности нашей страны, повышении боевых возможностей Вооруженных Сил. От вас выходят военные специалисты-профессионалы своего дела», - подчеркнул он.

Гундич также напомнил, что сегодня Житомирщина – край героев, военнослужащих 95-й десантно-штурмовой, 26-й артиллерийской, 30-й механизированной бригад, а также 199-го учебного центра.

По случаю праздника в военном институте в обновленном музее также открыли экспозицию, посвященную участию военных Житомирщины в антитеррористической операции.

Гости осмотрели музей и экспозицию, где представлены предметы и фотографии из зоны боевых действий: военное снаряжение, обереги, документы, личные вещи участников событий, остатки оружия, и тому подобное.

В музее также размещены фотопортреты военнослужащих - Героев Украины и павших на востоке Украины житомирян.

Как сообщал УНИАН, вчера в Житомире также состоялись торжества ко Дню Вооруженных Сил.