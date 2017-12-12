Виновные в совершении военных преступлений не могут быть амнистированы - прокурор АР Крым Мамедов

Виновные в совершении военных преступлений на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя не могут быть амнистированы, заявил сегодня во время брифинга прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, на оккупированной территории Крымского полуострова совершаются, в частности, такие военные преступления и преступления против человечности как похищения людей, пытки и убийства; политические преследования лиц, не согласных с оккупацией Крыма Российской Федерацией; принуждение к службе в рядах вооруженных сил страны-оккупанта; перемещение местного населения и заселение гражданами страны-окупанта; преступления против собственности, в частности присвоение, хищение и уничтожения государственного и частного имущества.

Это не полный список преступлений, которые находятся в производстве прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Одним из серьёзнейших военных преступлений является принудительное перемещение жителей с территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и заселение Крыма российскими гражданами», - сказал во время брифинга прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что к этому преступлению относятся также создание невыносимых условий, в связи с которыми коренные крымчане вынуждены покидать территорию полуострова и переезжать на материковую Украину или за ее пределы. В том числе, это и перемещение лиц с мест лишения свободы, которые находятся в Крыму, для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения на территории Российской Федерации.

«Актуальность и серьезность этого преступления обусловлены тем, что оно влечет за собой изменение демографической ситуации в Крыму, изменение состава его населения в пользу российских граждан и вытеснение, а возможно, и полное искоренение проукраинского населения, а так и всего украинского, что есть на полуострове», - подчеркнул Гюндуз Мамедов.

По его словам, такие преступления не имеют сроков давности, а значит виновные лица не смогут избежать наказание.

«Они могут быть привлечены к ответственности в любое время. Более того, лица, виновные в совершении военных преступлений не могут быть амнистированы», - сказал прокурор АР Крым.