Проблемы с проведением платежей сегодня существуют у 22 банков

Проблемы с проведением платежей на сегодняшний день существуют у 22 коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

При этом он отметил, что увеличение количества банков, которые по тем или иным причинам задерживают платежи, не наблюдается.