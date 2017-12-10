Дороги Житомирской области убирают 34 единицы техники - ОГА

Дороги Житомирской области убирают 34 единицы техники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в связи с ухудшением погодных условий в оперативном режиме обеспечивается проезд по автодорогам Житомирской области.

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Для этого на дорогах Житомирской области местного и государственного значения сейчас работает 34 единиц техники и 46 человек.

В частности, на автодороге М-06" Киев-Чоп" работают 10 единиц техники и 15 человек, а на дороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" – 2 единицы техники и 4 человека.

Напомним, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал поручение своевременно обеспечить качественную уборку дорог от снега.