Суд отменил оправдательный приговор причастному к разгону Евромайдана в Чернигове чиновнику

Апелляционный суд Киевской области вчера отменил оправдательный приговор чиновнику, причастном к разгону Евромайдана в Чернигове в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Читайте такжеВ Чернигове запретили выступления поддерживающих агрессию РФ против Украины артистов

Согласно сообщению, по апелляционной жалобе прокурора отменен оправдательный приговор в отношении бывшего начальника юридического отдела Черниговского городского совета Павла Вовка в препятствовании реализации прав граждан на мирные собрания во время событий Революции достоинства.

Определением апелляционного суда Киевской области 7 декабря отменен приговор Деснянского районного суда Чернигова, которым в ноябре 2016 года бывший начальник юридического отдела Черниговского горсовета признан невиновным и оправдан по ст. 340 Уголовного кодекса Украины (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) и ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Чиновник обвинялся в том, что в ноябре 2013 года с целью препятствования проведению мирного собрания "Украина выбирает ЕС» в г. Чернигове во время Революции достоинства подготовил, подписал и подал в Черниговский окружной административный суд административный иск, с требованиями, которые ограничивали права граждан на его проведение. Удовлетворение искового заявления и вынесение судом соответствующего решения сделало невозможным проведение акции.

Решением апелляционного суда дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.